Птицы улетают – Надаль возвращается. Что нужно знать об осеннем грунтовом сезоне

Необычная ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса, привела к тому, что теннисный календарь изменился до неузнаваемости. По сути весну перенесли на осень. И после US Open нас ждёт короткий грунтовый сезон. Вершиной его станет «Ролан Гаррос», который впервые пройдёт осенью. Вообще грунтовые турниры в Европе стартовали ещё в августе. У женщин прошли маленькие соревнования в Палермо и Праге. Во время второй недели US Open у мужчин и женщин состоялись турниры в Кицбюэле и Стамбуле. Поэтому тем, кто не собирался ехать на US Open было где оттачивать своё мастерство и набирать игровую практику. Впрочем, некоторые успели выступить и в Америке на харде, и в Европе на грунте. И вот теперь весь тур собрался на «Мастерсе» в Риме. Через неделю туры разъедутся – мужчины отправятся в Гамбург на ATP500, а женщины – в Страсбург. И наконец, 27 сентября все опять вместе соберутся в Париже, чтобы определить чемпионов «Ролан Гаррос»-2020.

Важно напомнить, что в оставшуюся часть сезона действует особый способ подсчёта рейтинга. Игрокам не нужно защищать очки, полученные в 2019 году на таком же турнире. Но если они сыграют лучше в этом сезоне, то смогут эту разницу в рейтинговых баллах добавить на свой счёт. Например, на US Open Даниил Медведев дошёл до полуфинала, но поскольку год назад на этом же турнире россиянин был финалистом и теперь не улучшил свой результат, то никаких дополнительных рейтинговых очков он не получил. Как у него было до US Open 5890 очков, так столько же через две недели и осталось. А вот Доминик Тим, который в прошлом году проиграл на Открытом чемпионате США в первом же круге, после победы на US Open-2020 разом добавил к своему результату 1990 очков. Так будет и во время грунтовой серии. Если Медведев удачно выступит на «Ролан Гаррос», то у него будет возможность обойти в рейтинге Роджера Федерера, который опережает Даниила на 740 очков (см.таблицу) и в этом сезоне их больше не наберёт.

Важное событие в плане рейтинга случилось на этой неделе для первой ракетки мира Новака Джоковича. Серб сумел догнать Пита Сампраса по количеству недель во главе рейтинга ATP. Теперь у обоих теннисистов таких недель по 286, и в следующий понедельник Джокович выйдет на чистое второе место по этому показателю. Впереди остаётся только Федерер (310). Если сербу удастся сохранить лидерство до конца сезона и удачно стартовать в начале 2021 года, то 1 марта он настигнет Роджера, а 8 марта его обойдёт.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга:



1. Федерер – 310

2-3. Сампрас – 286

2-3. Джокович – пока 286

4. Лендл – 270

5. Коннорс – 268

6. Надаль – 209.

Наконец после 6-месячного перерыва возобновляет выступления на турнирах главный соперник Джоковича в отсутствие Федерера – Рафаэль Надаль. Король грунта просто не мог пропустить грунтовый сезон! Испанец не рискнул лететь в Америку по соображениям безопасности, но всё время активно тренировался на любимом покрытии в собственной академии на Мальорке. Первым стартом Рафаэля после паузы станет «Мастерс» в Риме. Вот так – птицы улетают на юг, а Надаль возвращается в тур. Любопытно, что как бы хорошо испанец ни сыграл и в Риме, и на «Ролан Гаррос», свой очковый багаж он никак не улучшит, поскольку в прошлом году выиграл эту турниры.

Видео доступно на официальной странице Internazionali BNL в «Твиттере».

Кроме Надаля в Рим приехали почти все топ-игроки, за исключением австралийцев Кирьоса и первой ракетки мира Эшли Барти, а также нескольких теннисистов, которые на US Open дошли до финальной части соревнований. Не выступят в Италии Тим, Зверев, Медведев, Осака, а также Серена Уильямс, которая заявила, что будет залечивать травму, но намерена выступить на «Ролан Гаррос». Всю грунтовую серию пропустит Ким Клейстерс. Зато в Риме за главный приз поборются первая ракетка мира Новак Джокович, финалистка US Open Виктория Азаренко и полуфиналист Открытого чемпионата США Пабло Карреньо-Буста, которого жеребьёвка «Мастерса» в Риме свела в первом матче с Надалем.

«Мастерс» в Риме, а также турниры в Гамбурге и Страсбурге будут всего лишь генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос». Организаторы этого грунтового соревнования «Большого шлема» уже вовсю готовятся. На турнире будет создан «пузырь безопасности» по примеру US Open. Но в отличие от Нью-Йорка, все теннисисты обязаны жить в официальных отелях, частные резиденции будут запрещены. Ежедневно на матчи смогут попасть до 11,5 тысяч зрителей. Все посетители должны носить маски. Стадион разделят на три изолированные зоны. Квалификационные матчи будут проходить при пустых трибунах. Несмотря на все эти ограничительные меры игроки переживают за свою безопасность. Например, греческая теннисистка Мария Саккари удивилась, что на турнире могут присутствовать зрители в таком количестве: «Зачем держать нас в «пузыре», если на стадионе будет такая толпа болельщиков? Я не врач и не эксперт, но на днях я читала, что во Франции более 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому решение организаторов по поводу зрителей меня шокировало».

Тем не менее, отказов от участия в «Ролан Гаррос», в отличие от US Open, пока считанные единицы. Уже точно известно, что не будет защищать свой прошлогодний титул Эшли Барти, остаётся вне игры и восстанавливающийся после операции Федерер. Остальные фавориты полны решимости выступить в Париже. Организаторы усилили состав участников, предоставив уайлд-кард четвертьфиналистке US Open Цветане Пиронковой, только что вернувшейся в тур из декретного отпуска. Получила спецприглашение и полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2014 канадка Эжени Бушар, которая ударно провела грунтовую серию после рестарта сезона и за месяц поднялась в рейтинге на 163 места. Уайлд-кард достался и бывшему первому номеру мирового рейтинга, четырёхкратному полуфиналисту «Ролан Гаррос», британцу Энди Маррею, который пытается вернуться на былые позиции после серьёзной операции на бедре.

«Ролан Гаррос» — это не только сражение за призовые, титул и главный трофей, но и за большие рейтинговые очки. Турнир многое решит в распределении путёвок на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Уже известно, что туда отобрались четыре теннисиста – Джокович, Надаль, Тим и Медведев. На оставшиеся четыре места, прежде всего, претендуют чемпионы последних лет Александр Зверев (2018) и Стефанос Циципас (2019). Есть шансы и у Андрея Рублёва и Карена Хачанова, но для этого им надо очень ударно провести концовку сезона.