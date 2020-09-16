Джокович: побить рекорд Федерера — моя профессиональная цель

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который сравнялся с Питом Сампрасом по количеству недель на вершине рейтинга ATP, рассказал о дальнейших целях.

«Побить рекорды Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP и выиграть как можно больше „Больших шлемов“ — моя профессиональная цель. Я работаю в этом направлении. Сейчас я в хорошем положении и, надеюсь, смогу оставаться здоровым и продолжать играть.



Побить достижение Пита Сампраса, который был моим кумиром, это великолепно. Этот рекорд показал, насколько сильным он был на корте и в физическом, и в психологическом плане», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Рекордсменом является представитель Швейцарии Роджер Федерер, возглавлявший рейтинг ATP на протяжении 310 недель.