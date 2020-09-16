Халеп обыграла Паолини и вышла в 3-й круг Рима. Теннисистки сделали 13 брейков в 19 геймах

Румынская теннисистка Симона Халеп не без проблем пробилась в третий круг соревнований категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях вторая ракетка мира обыграла хозяйку местных кортов Ясмине Паолини — 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Халеп 2 эйса и 2 двойные ошибки. Паолини ни разу не подала навылет, допустив при этом семь двойных ошибок. Интересно, что в 19 сыгранных геймах теннисистки 13 раз упускали свою подачу. В итоге Халеп сделала 8 брейков, Паолини — 5.
Следующей соперницей румынской теннисистки станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Даяна Ястремская (Украина).
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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