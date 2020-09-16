Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Халеп обыграла Паолини и вышла в 3-й круг Рима. Теннисистки сделали 13 брейков в 19 геймах

Халеп обыграла Паолини и вышла в 3-й круг Рима. Теннисистки сделали 13 брейков в 19 геймах
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп не без проблем пробилась в третий круг соревнований категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях вторая ракетка мира обыграла хозяйку местных кортов Ясмине Паолини — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Халеп 2 эйса и 2 двойные ошибки. Паолини ни разу не подала навылет, допустив при этом семь двойных ошибок. Интересно, что в 19 сыгранных геймах теннисистки 13 раз упускали свою подачу. В итоге Халеп сделала 8 брейков, Паолини — 5.

Следующей соперницей румынской теннисистки станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 2-й круг
16 сентября 2020, среда. 13:40 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Ясмине Паолини
99
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020