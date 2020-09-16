«Меня довели». Украинка Костюк рассказала о расставании с российским теннисистом

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о причинах расставания с российским теннисистом Алексеем Захаровым. Об отношениях молодых людей стало известно в начале 2019 года, когда Костюк было 16 лет, а Захарову — 18.



«Первое — мы были очень много и часто на расстоянии. Второе — не готовы люди в таком раннем возрасте к таким серьёзным отношениям. В целом меня довели — делали всё, чтобы мы расстались.



Был ли хейт из-за того, что встречалась именно с россиянином? Ну я же начала с ним встречаться, ещё когда мне было 15 лет. Предъявлять что-то по политической позиции 15-летней девочке было бы, наверное, немножко странно.



В 15 лет я сделала достаточно патриотичное заявление, сказав, что не считаю слишком уместным ездить в Россию. При этом продолжала быть в отношениях с Алексеем.



Куча статей было напечатано после того, как всплыла новость, что Захаров в армии. В целом же меня не хейтили», — сказала Костюк в эфире передачи «От души в душу» в YouTube.



20-летний Захаров в настоящее время — 401-я ракетка мира. В начале 2020 года выиграл турнир категории ITF в Актобе (Казахстан). После возобновления теннисисного сезона после паузы не провёл ни одного матча.