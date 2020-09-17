Надаль — о первой победе за полгода: не ожидал, что сыграю так хорошо

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче второго круга «Мастерса» в Риме (Италия). В двух партиях он разгромил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:1.



«Я провёл отличный матч. Да, Пабло немного устал (всего пять дней назад он провёл пятисетовый матч в полуфинале US Open с Александром Зверевым. — Прим. „Чемпионата“), но и я был неплохо — отличный старт для меня. Не ожидал, что сыграю тако хорошо», — цитирует Надаля журналист Хосе Мергадо в своём «твиттере».



Следующим соперником Надаля станет победитель матча Милош Раонич (Канада, 13) — Душан Лайович (Сербия).



Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.