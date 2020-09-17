Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Синякову

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Риме (Италия). Со счётом 6:2, 6:2 россиянка обыграла чешку Катержину Синякову.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Касаткина ни разу не подала навылет, не совершила двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Синяковой ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в четвертьфинал соревнований Касаткина поспорит с победительницей матча чемпионки Australian Open—2020 Софьи Кенин и финалистки Открытого чемпионата США Виктории Азаренко.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.