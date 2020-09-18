Маррей: стадион, названный в честь Корт нужно переименовать — она оскорбила многих людей
Британский теннисист Энди Маррей критически высказался в адрес легендарной австралийской теннисистки Маргарет Корт.
«В прошлом году, на церемонии во время Australian Open все чествовали Маргарет, однако многим людям это не понравилось. Корт оскорбила и обругала слишком много людей…
Игроки тоже высказывались против неё и я поддерживаю такую точку зрения. Считаю, что стадион в Мельбурне, названный в честь неё, стоит переименовать. Её ценности противоречат идеалам тенниса», — цитирует британца Pride Life.
Маргарет Корт — австралийская теннисистка, победительница 24-х одиночных турниров «Большого шлема» (рекорд). Спортсменка неоднократно недоброжелательно высказывалась в адрес сексуальных меньшинств.
Энди Маррей: хотелось бы, чтобы в мужском теннисе каминг-аут не воспринимался как событие
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