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Число болельщиков, которых допустят на трибуны «Ролан Гаррос», существенно уменьшено

Число болельщиков, которых допустят на трибуны «Ролан Гаррос», существенно уменьшено
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Власти Франции не допустят на трибуны Открытого чемпионата Франции то число зрителей, на которое рассчитывают организаторы престижного турнира. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее руководство «Ролан Гаррос» заявляли о том, что зрителей будут запускать на три центральных стадиона. При этом суммарное число болельщиков не должно превышать 11 500 человек.

Теперь же проход зрителей на корты Сюзанн Ленглен и Симона Матьё будет запрещён. Лишь 5000 болельщиков в день будет запущено на центральный стадион турнира — корт Филиппа Шатрие.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первый номер рейтинга WTA из Австралии Эшли Барти.

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