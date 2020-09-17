Число болельщиков, которых допустят на трибуны «Ролан Гаррос», существенно уменьшено

Власти Франции не допустят на трибуны Открытого чемпионата Франции то число зрителей, на которое рассчитывают организаторы престижного турнира. Об этом сообщает L'Equipe.



Ранее руководство «Ролан Гаррос» заявляли о том, что зрителей будут запускать на три центральных стадиона. При этом суммарное число болельщиков не должно превышать 11 500 человек.



Теперь же проход зрителей на корты Сюзанн Ленглен и Симона Матьё будет запрещён. Лишь 5000 болельщиков в день будет запущено на центральный стадион турнира — корт Филиппа Шатрие.



Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первый номер рейтинга WTA из Австралии Эшли Барти.