Рублёв неожиданно проиграл Хуркачу в матче второго круга «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка России Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил теннисисту из Польши Хуберту Хуркачу — 6:7 (6:8), 6:3, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Рублёв выполнил 12 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Хуркача 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.



Следующим соперником Хуркача станет восьмая ракетка соревнований из Аргентины Диего Шварцман.



Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.