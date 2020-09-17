Директор Кубка Кремля Селиваненко рассказал о причинах отмены турнира

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко прокомментировал информацию об отмене проведения московского турнира в 2020 году.
«Причина отмены турнира — комбинация всего: ухудшающаяся обстановка и неопределённость с авиаперевозками. Ярко выраженной причины отмены нет. Решение принималось совместно со всеми: дирекцией турнира, WTA и ATP. Мы все вместе были вынуждены принять это тяжёлое решение», — заявил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матчи мужской сетки Кубка Кремля должны были проходить с 19 по 25 октября, женской — с 26 октября по 1 ноября. Действующими победителями соревнований являются россиянин Андрей Рублёв и теннисистка из Бельгии Белинда Бенчич.
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