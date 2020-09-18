Надаль: мне нужно кое-что улучшить, чтобы успешно выступить на «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о подготовке к Открытому чемпионату Франции, который пройдёт с 21 сентября по 11 октября.
«Мне нужно кое-что улучшить, чтобы быть конкурентноспособным на „Ролан Гаррос“. Единственный способ добиться этого — тренироваться и работать с энтузиазмом, а также сыграть как можно больше матчей перед Парижем. Я хорошо начал на турнире в Риме и заработал шанс побороться за победу.
Я никогда не воспринимал турнир в Риме как подготовку к другим соревнованиям. Это одно из важнейших для тенниса мероприятий, и я всегда мотивирован на успешное выступление здесь. Ситуация очень необычная, но я постараюсь сделать всё возможное», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Надаль — о первой победе за полгода: не ожидал, что сыграю так хорошо
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