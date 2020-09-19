Свитолина — о победе над Кузнецовой: была настоящая битва. Впрочем, как и всегда

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в 1/4 финала турнира категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях она обыграла представительницу России Светлану Кузнецову — 7:6 (8:6), 6:4.



«Определённо, я очень довольна своей игрой — была большая битва, из которой я вышла победительницей. Как и всегда, я ожидала от матча со Светланой настоящий бой — с ней никогда не бывает лёгких матчей.



Приложу максимум усилий, чтобы восстановиться к четвертьфинальному матчу. Сегодняшний матч забрал достаточно много энергии», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Элины станет теннисистка из Чехии Маркета Вондроушова.



Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

