Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на турнире в Гамбурге
Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 в Гамбурге. Первый номер посева получил россиянин Даниил Медведев, который в первом круге сыграет с французом Уго Умбером. Победителю этого матча за выход в четвертьфинал предстоит сразиться с одним из победителей квалификации.
Обладатель уайлд-кард Карен Хачанов получил восьмой номер посева. Соперником россиянина в первом круге станет немец Ян-Леннард Штруфф. Пятой ракетке турнира Андрею Рублёву на старте соревнований предстоит сразиться с одним из победителей квалификации.
Добавим, что второй ракеткой турнира в Гамбурге стал грек Стефанос Циципас, который начнёт турнир встречей с британцем Дэниелом Эвансом.
Турнир будет проходить с 21 по 27 сентября. Призовой фонд соревнований — € 1 203 960.
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