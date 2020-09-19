Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на турнире в Гамбурге

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 в Гамбурге. Первый номер посева получил россиянин Даниил Медведев, который в первом круге сыграет с французом Уго Умбером. Победителю этого матча за выход в четвертьфинал предстоит сразиться с одним из победителей квалификации.

Обладатель уайлд-кард Карен Хачанов получил восьмой номер посева. Соперником россиянина в первом круге станет немец Ян-Леннард Штруфф. Пятой ракетке турнира Андрею Рублёву на старте соревнований предстоит сразиться с одним из победителей квалификации.

Добавим, что второй ракеткой турнира в Гамбурге стал грек Стефанос Циципас, который начнёт турнир встречей с британцем Дэниелом Эвансом.

Турнир будет проходить с 21 по 27 сентября. Призовой фонд соревнований — € 1 203 960.