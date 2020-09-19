Победительница US Open — 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с «Ролан Гаррос», как и со всех турниров, на которые она пыталась заявиться в этом сезоне, сообщает Opencourt. Андрееску стала третьей спортсменкой топ-10, пропускающей грунтовый мэйджор, после первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии и чемпионки US Open — 2020 Наоми Осаки.

20-летняя Андрееску не играла с октября 2019 года, но остаётся в топ-10, потому что очки, набранные ею в Индиан-Уэллсе, Майами, Торонто и Открытом чемпионате США, не списываются в 2020 году согласно специальному механизму расчёта рейтинга в период пандемии коронавируса.

Последний раз на корт Андрееску выходила на турнире в Шэньчжэне в 2019 году, а в 2020-м канадская теннисистка так и не сыграла ни одного матча.