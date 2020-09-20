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Младенович не сыграет на турнире в Страсбурге

Младенович не сыграет на турнире в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Кристина Младенович не примет участие в турнире Internationaux de Strasbourg. Изначально спортсменка была заявлена в качестве участницы соревнований, но снялась с них.

Как заявили руководители турнира, Младенович отказалась жить в «пузыре», после прохождения подобного опыта во время Открытого чемпионата США.

Турнир в Страсбурге будет проходить с 20 по 28 сентября. Призовой фонд соревнований составляет € 225 500.

В 2019 году, когда турнир проходил в мае, победу одержала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

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