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Два игрока, планировавшие сыграть на «Ролан Гаррос», заразились коронавирусом

Два игрока, планировавшие сыграть на «Ролан Гаррос», заразились коронавирусом
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Не менее двух теннисистов, которые на следующей неделе должны были выступить на Открытом чемпионате Франции, заражены коронавирусом. Соответствующий результат показали пройденные ими тесты, сообщает журналист Дэнни Мише на своей странице в «Твиттере». По информации Мише, одним из них является представитель Узбекистана Денис Истомин.

Тем временем практически ежедневно во Франции обновляется рекорд по числу заражённых COVID-19. Если за 10 сентября рекордом стало 9843 заражения, то уже вчера было зафиксировано 13 498 положительных тестов на коронавирус.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются второй номер рейтинга АТР из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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