Два игрока, планировавшие сыграть на «Ролан Гаррос», заразились коронавирусом

Не менее двух теннисистов, которые на следующей неделе должны были выступить на Открытом чемпионате Франции, заражены коронавирусом. Соответствующий результат показали пройденные ими тесты, сообщает журналист Дэнни Мише на своей странице в «Твиттере». По информации Мише, одним из них является представитель Узбекистана Денис Истомин.
Тем временем практически ежедневно во Франции обновляется рекорд по числу заражённых COVID-19. Если за 10 сентября рекордом стало 9843 заражения, то уже вчера было зафиксировано 13 498 положительных тестов на коронавирус.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются второй номер рейтинга АТР из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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