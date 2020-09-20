Мария Шарапова: я питалась как первоклассный вегетарианец!

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как провела минувшую неделю на The Ranch Malibu, где придерживаются здорового образа жизни.

«Я ходила пешком. Больше, чем я когда-либо думала, что смогу выдержать (около 45 миль каждый день). Я питалась как первоклассный вегетарианец. Я пила чай из гибискуса (или тамаринда?) вместо кофе. Я собирала инжир в саду каждый вечер. И, конечно же, ела его. Мне делали массаж. Ежедневно. Я ежедневно гуляла после силовых тренировок, что… казалось ненужным в тот момент. Йога, растяжка — это тоже. Это были ежедневные отношения любви и ненависти к себе, в чём мы все время от времени нуждаемся. Пространство, чтобы дышать, прилагать усилия, чувствовать себя легче (буквально!) — и уйти, зная, что чашка кофе не за горами. Спасибо за чудесную неделю The Ranch Malibu! Ваш персонал — лучший!» — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».