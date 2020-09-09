«50 оттенков серого?» Подписчики оценили фото Марии Шараповой, подвешенной за ноги

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото с домашней тренировки. Бывшая первая ракетка мира сфотографировалась на специальном тренажёре: её ноги закреплены вверху, а сама она стоит на голове.

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой

Самым популярным комментарием стал — «50 оттенков серого?» Это название романа для взрослых и снятого по нему фильма. Один из пользователей в ответ к данному комментарию отметил: «Я тоже так подумал».

Некоторые подписчики уточнили, что данный тренажёр очень полезен для спины.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.