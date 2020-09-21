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Стали известны имена четырёх участников «Ролан Гаррос», заразившихся COVID-19

Стали известны имена четырёх участников «Ролан Гаррос», заразившихся COVID-19
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанское издание Marca назвало имена четырёх участников Открытого чемпионата Франции, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат: это представитель Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, серб Педжа Крштин и американец Эрнесто Эскобедо.

По сообщению издания, таких игроков больше, но на данный момент известны имена лишь четырёх. В соответствии с протоколом турнира по здоровью все эти игроки не будут соревноваться в отборочном турнире, который начнётся сегодня, 21 сентября, и будут находиться на самоизоляции семь дней.

Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 21 сентября и продлится до 11 октября. Действующими победителями «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночном разрядах являются Рафаэль Надаль и Симона Халеп.

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