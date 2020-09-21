Дамир Джумхур не выступит на «Ролан Гаррос» из-за коронавируса

Представляющий Боснию и Герцеговину теннисист Дамир Джумхур не выступит на Открытом чемпионате Франции. В организме Джумхура были обнаружены «следы коронавируса», а результат теста его тренера Петара Поповича оказался положительным.
«К сожалению, мой тренер Петар Попович сегодня утром сдал положительный тест. Из-за этого меня сняли с «Ролан Гаррос», и у меня нет возможности выступить. Тренеру не дали возможность сдать второй анализ, а мы уверены, что этот тест был ложноположительным, поскольку у моего тренера есть антитела. Я раздавлен, но не могу изменить решение и должен жить дальше», — написал Джумхур в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Также из-за заражения тренера не вступит в квалификации «Ролан Гаррос» сербский теннисист Педя Крстин. Подопечный и наставник делили один номер.
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