Карен Хачанов: в боевом настроении жду начала турнира в Гамбурге
16-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов рассказал о готовности к турниру категории АТР 500 в Гамбурге.
«В хорошем и боевом настроении жду начала турнира в Гамбурге», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».
В матче первого круга турнира в Гамбурге Хачанов, получивший уайлд-кард от организаторов, сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Эта встреча пройдёт завтра, 22 сентября.
На завершающемся сегодня римском «Мастерсе» Хачанов не преуспел. Уже в первом круге 11-й сеяный уступил норвежцу Касперу Рууду.
Также на турнире в Гамбурге выступают россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, получивший первый номер посева.
Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на турнире в Гамбурге
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