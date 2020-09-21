Карен Хачанов: в боевом настроении жду начала турнира в Гамбурге

16-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов рассказал о готовности к турниру категории АТР 500 в Гамбурге.

«В хорошем и боевом настроении жду начала турнира в Гамбурге», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».

В матче первого круга турнира в Гамбурге Хачанов, получивший уайлд-кард от организаторов, сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Эта встреча пройдёт завтра, 22 сентября.

На завершающемся сегодня римском «Мастерсе» Хачанов не преуспел. Уже в первом круге 11-й сеяный уступил норвежцу Касперу Рууду.

Также на турнире в Гамбурге выступают россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, получивший первый номер посева.