Ватутин и Донской проиграли в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»

Два российских теннисиста завершили выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции в первый день соревнований.

Алексей Ватутин уступил австрийцу Себастьяну Офнеру со счетом 6:4, 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Ватутин 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Офнер подал 9 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 7 брейков.

Девятый сеяный Евгений Донской проиграл испанцу Марио Вилелья-Мартинесу со счётом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Донской 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал один брейк. Вилелья-Мартинес подал 8 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Завтра, 22 сентября, борьбу в квалификации «Ролан Гаррос» начнут ещё три россиянина — Аслан Карацев (7), Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов.