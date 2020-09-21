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Каролина Плишкова: впервые в карьере была вынуждена завершить матч из-за травмы

Каролина Плишкова: впервые в карьере была вынуждена завершить матч из-за травмы
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, из-за травмы не сумевшая доиграть финал турнира в Риме, где её соперницей была Симона Халеп, поблагодарила болельщиков за поддержку и поздравила румынку с титулом.

«Пыталась, хотела сражаться, но, к сожалению, не смогла продолжать соревнования. Была вынуждена завершить матч из-за травмы впервые в профессиональной карьере, и это трудно принять.

Поздравляю, Симона Халеп. Ты играла невероятно хорошо и заслужила победу на турнире в Риме! Спасибо всем за позитивные сообщения и поддержку!» — написала Плишкова на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Каролины Плишковой в «Твиттере».

В прошлом году победительницей соревнований была Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Халеп выиграла турнир в Риме. Плишкова не смогла продолжить матч из-за травмы
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