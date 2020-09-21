Мария Шарапова показала, как работает дома
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Спортсменка, меняя наряды, проходит перед камерой, держа в одной руке чашку кофе, в другой — или ноутбук, или ежедневник, или книгу.
«Работать дома? Без проблем. И да, это кокос», — подписала видео Шарапова.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
Ранее Шарапова провела неделю на ранчо, где пропагандируют здоровый образ жизни.
Мария Шарапова: я питалась как первоклассный вегетарианец!
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