Мария Шарапова показала, как работает дома

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Спортсменка, меняя наряды, проходит перед камерой, держа в одной руке чашку кофе, в другой — или ноутбук, или ежедневник, или книгу.



«Работать дома? Без проблем. И да, это кокос», — подписала видео Шарапова.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

Ранее Шарапова провела неделю на ранчо, где пропагандируют здоровый образ жизни.