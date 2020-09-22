Шаповалов — первый теннисист 1999 года рождения, который попал в топ-10 рейтинга ATP

Канадец Денис Шаповалов стал первым теннисистом 1999 года рождения, который попал в топ-10 рейтинга ATP. В обновлённом рейтинге от 21 сентября Шаповалов впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку.

Публикация доступна на странице аналитика Луки Бранчера в "Твиттере".

Первым теннисистом 1998 года рождения, которому удалось попасть в десятку, в марте 2019 года стал грек Стефанос Циципас.

На турнире в Риме Шаповалов добрался до полуфинала, где со счётом 4:6, 7:5, 6:7 (4:7) уступил аргентинцу Диего Шварцману. На US Open канадец завершил выступление в четвертьфинальной стадии, где со счётом 6:3, 6:7, 6:7, 6:0, 3:6 проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Он стал первым канадцем в Открытой эре, который пробился в четвертьфинал US Open.