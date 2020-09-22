Впервые за 31 год в посеве «Ролан Гаррос» нет ни одной француженки
Ни одна французская теннисистка не попала в число сеяных на «Ролан Гаррос» — 2020. В последний раз такое происходило в 1989 году. С тех пор как минимум одна француженка входила в число 32 самых рейтинговых игроков розыгрыша.
На предстоящем турнире самый высокий рейтинг среди французских теннисисток у Кристины Младенович — в рейтинге WTA она располагается на 44-й строчке.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются второй номер рейтинга АТР из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира Эшли Барти. Теннисистка из Австралии отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
- 22 сентября 2020
-
22:02
-
21:39
-
21:15
-
20:28
-
19:44
-
18:01
-
16:08
-
15:34
-
14:36
-
13:12
-
12:56
-
11:57
-
10:57
-
09:59
-
09:32
-
09:01
-
08:51
-
08:36
-
08:27
-
08:20
-
00:59
-
00:15
- 21 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:35
-
20:54
-
20:33
-
20:21
-
19:32
-
18:53
-
18:17
-
16:52
-
16:25
-
15:07
-
13:42
Партнерский контент