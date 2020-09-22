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Впервые за 31 год в посеве «Ролан Гаррос» нет ни одной француженки

Впервые за 31 год в посеве «Ролан Гаррос» нет ни одной француженки
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Ни одна французская теннисистка не попала в число сеяных на «Ролан Гаррос» — 2020. В последний раз такое происходило в 1989 году. С тех пор как минимум одна француженка входила в число 32 самых рейтинговых игроков розыгрыша.

На предстоящем турнире самый высокий рейтинг среди французских теннисисток у Кристины Младенович — в рейтинге WTA она располагается на 44-й строчке.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются второй номер рейтинга АТР из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира Эшли Барти. Теннисистка из Австралии отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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