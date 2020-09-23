Джокович: Тим полностью заслужил победу на US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о победе австрийца Доминика Тима в Открытом чемпионате США по теннису. Джокович в матче 1/8 финала был дисквалифицирован за отброс мяча в сторону арбитра. В итоге Тим выиграл первый в карьере турнир «Большого шлема».

«Молодые ребята показывают отличную игру, у них замечательный потенциал. Я думаю, что они начинают больше верить в себя. Посмотрите на нового чемпиона турнира «Большого шлема» Доминика Тима. Фантастика, что он выиграл. Он полностью заслуживал этот титул», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Тиму удалось прервать длительную гегемонию Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые в последние годы регулярно выигрывали турниры «Большого шлема». Надаль и Федерер в US Open в 2020 году не участвовали. Надаль решил не лететь в США из-за опасения в связи с пандемией коронавируса, а Федерер досрочно завершил сезон, залечивая травму.