Тайхман рассказала, как ей удалось победить Павлюченкову в Страсбурге
Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция). Во втором круге она победила россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
«Если честно, я думала, что адаптироваться к грунту будет сложнее. Перед возобновлением сезона я 5, 6 или 7 недель работала на грунте. Это мне помогло.
Я была сосредоточена на каждом розыгрыше. Когда Павлюченкова заиграла лучше, я сказала себе, что нужно просто бороться за каждый гейм, за каждое очко. Я играла всё лучше и лучше", — приводит слова Тайхман официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге швейцарка поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под вторым номером.
Павлюченкова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Страсбурге
- 23 сентября 2020
-
09:08
-
08:31
-
08:18
-
08:18
-
06:23
- 22 сентября 2020
-
23:10
-
22:02
-
21:39
-
21:15
-
20:28
-
19:44
-
18:01
-
16:08
-
15:34
-
14:36
-
13:12
-
12:56
-
11:57
-
10:57
-
09:59
-
09:32
-
09:01
-
08:51
-
08:36
-
08:27
-
08:20
-
00:59
-
00:15
- 21 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:35
-
20:54
-
20:33
-
20:21
-
19:32
Партнерский контент