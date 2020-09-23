Тайхман рассказала, как ей удалось победить Павлюченкову в Страсбурге

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция). Во втором круге она победила россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

«Если честно, я думала, что адаптироваться к грунту будет сложнее. Перед возобновлением сезона я 5, 6 или 7 недель работала на грунте. Это мне помогло.

Я была сосредоточена на каждом розыгрыше. Когда Павлюченкова заиграла лучше, я сказала себе, что нужно просто бороться за каждый гейм, за каждое очко. Я играла всё лучше и лучше", — приводит слова Тайхман официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге швейцарка поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под вторым номером.