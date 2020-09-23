Елена Остапенко: мне вполне по силам вернуться в топ-5 и выиграть ещё один «Шлем»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 43-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко после выхода в четвертьфинал турнира в Страсбурге рассказала о своих целях.

Соперница Остапенко в матче второго круга, нидерландка Кики Бертенс, отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 6:4, 4:2 в пользу представительницы Латвии.

«Она отказалась от продолжения игры. Это не лучший способ закончить матч, но я рада, что боролась, потому что всё могло завершиться в двух сетах. Я не могла найти свою игру и, кажется, немного торопилась. Во втором сете я начала играть лучше, умнее, не шла на каждый удар, и это сработало. Когда ты не в лучшей форме и пытаешься найти свою игру, такие матчи очень важны. Особенно за неделю до турнира «Большого шлема».

Я всегда знала, что могу играть на том уровне, на котором была в 2017-м. Сейчас я постепенно на него возвращаюсь. Мне вполне по силам вернуться в топ-5 и выиграть ещё один «Шлем». Сейчас я над этим работаю», — приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.