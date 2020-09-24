Хачанов проиграл Лайовичу во втором круге турнира в Гамбурге, взяв всего 3 гейма
Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на турнире в Гамбурге (Германия). Во втором круге соревнований Хачанов со счётом 1:6, 2:6 проиграл представителю Сербии Душану Лайовичу.
Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Хачанов ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Лайовича 2 эйса, 3 двойных ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинале соревнований Лайович сыграет с победителем пары Пабло Куэвас (Уругвай) — Стефанос Циципас (Греция). Их встреча начнётся сегодня, 24 сентября, в 15:00 мск.
В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
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