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Хачанов проиграл Лайовичу во втором круге турнира в Гамбурге, взяв всего 3 гейма

Хачанов проиграл Лайовичу во втором круге турнира в Гамбурге, взяв всего 3 гейма
Теннис / ATP 0

Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на турнире в Гамбурге (Германия). Во втором круге соревнований Хачанов со счётом 1:6, 2:6 проиграл представителю Сербии Душану Лайовичу.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Хачанов ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Лайовича 2 эйса, 3 двойных ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале соревнований Лайович сыграет с победителем пары Пабло Куэвас (Уругвай) — Стефанос Циципас (Греция). Их встреча начнётся сегодня, 24 сентября, в 15:00 мск.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Гамбург. 2-й круг
24 сентября 2020, четверг. 13:40 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Душан Лайович
24
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
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