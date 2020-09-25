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Число болельщиков, которых допустят на трибуны «Ролан Гаррос», сократили ещё в пять раз

Число болельщиков, которых допустят на трибуны «Ролан Гаррос», сократили ещё в пять раз
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Власти Франции не допустят на трибуны Открытого чемпионата Франции то число зрителей, на которое рассчитывают организаторы престижного турнира. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Изначально организаторы Открытого чемпионата Франции планировали впускать на арены 11,5 тыс. зрителей ежедневно. На минувшей неделе правительство Франции постановило сократить это число до 5000. Теперь же было принято решение о том, что матчи смогут посетить на более 1000 человек.

В минувшую субботу во Франции было зафиксировано 13 500 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом для страны.

Старт Открытого чемпионата Франции запланирован на 27 сентября. Сегодня состоялась жеребьёвка мужского и женского одиночных разрядов турнира.

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