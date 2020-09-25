Соболенко обыграла Синякову и сыграет со Свитолиной в полуфинале турнира в Страсбурге
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал соревнований категории International в Страсбурге (Франция). В двух партиях она со счётом 2:6, 6:3, 6:3 обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову.
Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. На счету Соболенко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Синякова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
За выход в финал турнира Соболенко поборется с пятой ракеткой мира с Украины Элиной Свитолиной.
Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале француженку Каролин Гарсию.
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