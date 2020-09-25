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Соболенко обыграла Синякову и сыграет со Свитолиной в полуфинале турнира в Страсбурге

Соболенко обыграла Синякову и сыграет со Свитолиной в полуфинале турнира в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал соревнований категории International в Страсбурге (Франция). В двух партиях она со счётом 2:6, 6:3, 6:3 обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. На счету Соболенко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Синякова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

За выход в финал турнира Соболенко поборется с пятой ракеткой мира с Украины Элиной Свитолиной.

Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале француженку Каролин Гарсию.

Страсбург. 1/4 финала
25 сентября 2020, пятница. 12:50 МСК
Катержина Синякова
62
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
2 		6 6
         
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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