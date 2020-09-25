Рууд станет соперником Рублёва в полуфинале турнира в Гамбурге

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинальном матче Рууд нанёс поражение французу Уго Умберу со счётом 7:5, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Рууд дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 17.

За выход в финал Рууд сыграет с пятой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым. На минувшей неделе Рууд дошёл до полуфинала «Мастерса» в Риме, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Ещё одним полуфиналистом турнира категории АТР 500 в Гамбурге стал грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале обыграл серба Душана Лайовича со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Следующий соперник Циципаса определится во встрече представителя Казахстана Александра Бублика (LL) с чилийцем Кристьяном Гариным.