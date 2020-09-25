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Рууд станет соперником Рублёва в полуфинале турнира в Гамбурге

Рууд станет соперником Рублёва в полуфинале турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинальном матче Рууд нанёс поражение французу Уго Умберу со счётом 7:5, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Рууд дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 17.

За выход в финал Рууд сыграет с пятой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым. На минувшей неделе Рууд дошёл до полуфинала «Мастерса» в Риме, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Ещё одним полуфиналистом турнира категории АТР 500 в Гамбурге стал грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале обыграл серба Душана Лайовича со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Следующий соперник Циципаса определится во встрече представителя Казахстана Александра Бублика (LL) с чилийцем Кристьяном Гариным.

Гамбург. 1/4 финала
25 сентября 2020, пятница. 16:40 МСК
Уго Умбер
41
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		3 6
         
Каспер Рууд
30
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Гамбург. 1/4 финала
25 сентября 2020, пятница. 14:45 МСК
Душан Лайович
24
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Рублёв вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, обыграв Баутисту-Агута
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