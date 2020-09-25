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Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге, обыграв Соболенко

Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге, обыграв Соболенко
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира категории International в Страсбурге (Франция). В полуфинале вторая ракетка соревнований Свитолина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Соболенко подала 2 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Свитолина сравняла счёт в личном противостоянии с Соболенко в официальных матчах – 1-1.

Напомним, что для Соболенко это был второй матч за день. Ранее сегодня Арина доиграла перенесённый накануне четвертьфинал, в котором обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову — 2:6, 6:3, 6:3.

За титул Свитолина сыграет с пятой сеяной – представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Страсбург. 1/2 финала
25 сентября 2020, пятница. 16:45 МСК
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Соболенко обыграла Синякову и сыграет со Свитолиной в полуфинале турнира в Страсбурге
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