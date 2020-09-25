Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге, обыграв Соболенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира категории International в Страсбурге (Франция). В полуфинале вторая ракетка соревнований Свитолина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Соболенко подала 2 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.
Свитолина сравняла счёт в личном противостоянии с Соболенко в официальных матчах – 1-1.
Напомним, что для Соболенко это был второй матч за день. Ранее сегодня Арина доиграла перенесённый накануне четвертьфинал, в котором обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову — 2:6, 6:3, 6:3.
За титул Свитолина сыграет с пятой сеяной – представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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