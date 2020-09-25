Серена Уильямс соберёт четвёртый «Карьерный шлем», если выиграет «Ролан Гаррос»

В женской сетке Открытого чемпионата Франции больше других к победе будут стремиться две участницы — американская теннисистка Серена Уильямс и немка Анжелика Кербер.
38-летняя Уильямс-младшая отчаянно пытается выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и сравняться по этому показателю со знаменитой австралийкой Маргарет Корт. В случае успеха на «Ролан Гаррос» американка соберёт уже четвёртый «Карьерный шлем». В истории тенниса это удалось сделать только одной спортсменке — Штеффи Граф. Грунтовой мэйджор покорился Серене трижды – в 2002, 2013 и 2015 годах.
32-летней немке Анжелике Кербер недостаёт Кубка Сюзанн Ленглен до первого «Карьерного шлема». Лучший результат Анжелики на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал в 2012 и 2018 годах.
В первом круге шестая сеяная Серена Уильямс сыграет с соотечественницей, Кристи Анн, а 18-я ракетка турнира Кербер — со словенкой Кайей Юван.
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