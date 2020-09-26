Вице-президент ФТР Селиваненко назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос» — 2020

Вице-президент Федерации тенниса России, директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции, который стартует завтра, 27 сентября.

«Все турниры в нынешних условиях характеризуются абсолютной непредсказуемостью. Теннисисты подошли в абсолютно непонятной форме после длительного перерыва. Бумажные фавориты не изменились. На то они и фавориты. У мужчин — Надаль, Тим и Джокович, а за ними уже следует поколение игроков, которые стремятся к вершине, Шварцман например. Он приближается к теннисной элите и может выигрывать отдельные серии матчей у любых игроков. Из совсем молодых Синнер очень перспективен. Это признают все специалисты.



У женщин фаворит — Халеп. Грунт для неё удобное покрытие. Кроме того, она показывает хороший теннис после долгого отсутствия практики. Но всё-таки пока непонятно, кто сможет сколько отыграть подряд на высоком уровне.



Рассчитываем, что и Медведев, и Рублёв покажут свою лучшую игру. Надеемся, что и Хачанов наберёт хорошую форму.



Погодные условия отразятся на результатах всего турнира. На земле будет отскок совершенно другой. Жалобы на новые мячи? Это всё высококлассные мячи, нет сомнений. Но спортсменам будет непривычно играть мячами, отличающимися от тех, которыми они играли много лет подряд. В любом случае, все спортсмены будут в равных условиях», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.