Андрей Рублёв: впервые два года подряд выхожу в финал одного и того же турнира

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под пятым номером, прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом со счётом 6:4, 6:2 и выход в финал соревнований.



«Я впервые два года подряд выхожу в финал одного и того же турнира, так что теперь для меня это особенный турнир. Посмотрим, как сложится завтра.

На этой неделе Каспер отлично играл, как и на минувшей неделе в Риме, когда его остановил только Джокович. Каспер сейчас на очень высоком уровне, и желаю ему удачи на «Ролан Гаррос», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл Рублёва.

В 2020 году для Рублёва это третий финал. На турнирах в Аделаиде и Дохе он завоевал титулы.