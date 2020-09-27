Медведев: на грунте мне приходится менять игру — это делает меня более уязвимым

Российский теннисист Даниил Медведев накануне старта «Ролан Гаррос» оценил игру на грунте.



«Мне кажется, уровень моей игры падает, когда выхожу на матч со многими хорошими игроками на грунте. Для многих вращение мяча — само собой, но я вынужден менять для этого свою игру, адаптироваться — это делает меня уязвимым.



Впрочем, это нормально. Возможно, мне поможет более прохладная погода. Мяч будет меньше вращаться, и я получу преимущество», — цитирует Медведева официальный сайт соревнований.



Стоит отметить, что 24-летний уроженец России ещё ни разу не выигрывал в матчах основной сетки Открытого чемпионата Франции. Его первым соперником на «Ролан Гаррос» — 2020 станет представитель Венгрии Мартон Фучович.

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