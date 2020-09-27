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19-летний Синнер одолел Гоффена на старте «Ролан Гаррос», выиграв 11 геймов подряд

19-летний Синнер одолел Гоффена на старте «Ролан Гаррос», выиграв 11 геймов подряд
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым участником второго круга в мужской одиночной сетке Открытого чемпионата Франции. Со счётом 7:5, 6:0, 6:3 он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена. Начиная с конца первого сета и заканчивая стартом третьей партии Янник выиграл 11 геймов подряд.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Синнера 2 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником 19-летнего Синнера станет победитель матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Эмиль Рууссувуори (Финляндия).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		0 3    
             
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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