19-летний Синнер одолел Гоффена на старте «Ролан Гаррос», выиграв 11 геймов подряд

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым участником второго круга в мужской одиночной сетке Открытого чемпионата Франции. Со счётом 7:5, 6:0, 6:3 он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена. Начиная с конца первого сета и заканчивая стартом третьей партии Янник выиграл 11 геймов подряд.
Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Синнера 2 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.
Следующим соперником 19-летнего Синнера станет победитель матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Эмиль Рууссувуори (Финляндия).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, так как Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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