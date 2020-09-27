Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв победил Циципаса в финале турнира в Гамбурге

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире АТР 500 в Гамбурге (Германия). В финальном матче россиянин переиграл шестую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:5.
«Андрей показал качественный теннис. В первом сете он имел несомненное преимущество из-за более высокого темпа. Во втором сете более грамотно сыграл Циципас. А в третьем сете Рублёв выглядел лучше, а Стефанос подсел.
Хочу отметить, что Андрей выглядел хорошо в этом матче именно психологически. По чистоте выглядел лучше Циципас, но физика и нервная система остались за Рублёвым.
Силы на достойное выступление на «Ролан Гарросе» у Андрея останутся. Там играются матчи и из пяти сетов. Вопросы в первых кругах, корты там жёстче и отскок сильнее, нужно адаптироваться. Я знаю, что его соперник ему по зубам. При хорошей игре он может пройти очень далеко», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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