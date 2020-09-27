Чесноков: если Рублёв победит Куэрри, у него будут высокие шансы дойти до полуфинала «РГ»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва над Стефаносом Циципасом в финале турнира в Гамбурге.

«Перед игрой я думал, что это будет равный поединок, поскольку встречались игроки, которые могут хорошо сыграть именно на «Ролан Гаррос». Но Циципас просто психологически развалился к концу игры. Последние четыре гейма были вообще в одну калитку», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Также Чесноков оценил перспективы россиянина на «Ролан Гаррос». В первом раунде Рублёв сыграет с американцем Сэмом Куэрри.

«В Гамбурге Рублёв сыграл маленький марафон против Циципаса. До Парижа — 900 километров, а матч у него состоится уже завтра. Я был в такой же ситуации, когда после выигранного Международного чемпионата Баварии в Мюнхене проиграл шведу Яну Гуннарсону, которому при нормальных обстоятельствах проиграть не мог.

Куэрри известен уже около 10 лет, он тоже хочет побеждать. Хоть американец уже давно ничего примечательного не показывал, Рублёву всё равно нужно время для восстановления. Андрей сыграл очень тяжёлый матч, он выложился полностью. Плохо, что Медведев проиграл первый круг в Гамбурге, но зато у него есть время на подготовку к «Ролан Гаррос».



Рублёв — фаворит завтрашнего матча, ему повезло по сетке, но он человек, и ему нужно отдыхать. Очень тяжело настраиваться после финала. Перспективы Рублёва в турнире будут зависеть от завтрашнего матча: если он в таких условиях победит Куэрри, то у него будут высокие шансы далеко пойти по сетке, вплоть до полуфинала», — сказал Чесноков.