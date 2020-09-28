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Энди Маррей: это худшее в моей карьере поражение на турнирах «Большого шлема»

Энди Маррей: это худшее в моей карьере поражение на турнирах «Большого шлема»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, назвал поражение от швейцарца Стэна Вавринки в первом круге «Ролан Гаррос» (1:6, 3:6, 2:6) худшим в карьере на турнирах «Большого шлема».

“Мне нужно серьёзно обдумать это поражение. Для меня это не тот матч, который я бы забыл, не задумываясь. Очевидно, есть причины для такого поражения. Возможно, с точки зрения подсчёта очков, я могу ошибаться, но думаю, что это худшее в моей карьере поражение на турнирах «Большого шлема».

Это чрезвычайно жёсткая сетка — встретиться со Стэном в первом круге. Даже если бы я играл очень хорошо, это не гарантировало бы мне победы. Но играл не очень хорошо. 40% попадания первой подачи – это недостаточно, особенно против такого отличного соперника, как Стэн. Нужно не менее 60%», — приводит слова Маррея пресс-служба турнира.

Вавринка уверенно обыграл Маррея на старте «Ролан Гаррос»
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