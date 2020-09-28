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Мертенс — о победе над россиянкой Гаспарян: в следующих матчах я точно хочу играть не так

Мертенс — о победе над россиянкой Гаспарян: в следующих матчах я точно хочу играть не так
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Маргаритой Гаспарян в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 6:3.

«Это определённо было нелегко. Условия непривычные. Думаю, выиграть очко стало сложнее. Приходится больше работать в розыгрышах. Отскок стал ниже. Но эта ситуация одинакова для обеих соперниц. Всем приходится адаптироваться, чтобы найти путь к победе. Я недовольна уровнем своей игры, но не знаю, можно ли вообще показать свой лучший теннис в таких условиях. В следующих матчах я точно хочу играть не так. Но сегодня этого хватило», — приводит слова Мертенс официальный сайт WTA-тура.

Следующей соперницей Элисе будет эстонка Кайя Канепи.

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