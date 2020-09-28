Светлана Кузнецова: сижу и жду окончания ковида, мечтаю жить без маски и страха

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала пост в «инстаграме», посвящённый пандемии коронавируса.

«Сижу и жду окончания ковида, мечтаю жить без маски и страха», — написала Кузнецова.

Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой

Сегодня, 28 сентября, Светлана, посеянная под 28-м номером, сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Поединок поставлен вторым запуском на 13-м корте после игры американок Катрин Беллис и Бернарды Перы и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кузнецова в 2009 году стала победительницей «Ролан Гаррос».