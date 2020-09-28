Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Светлана Кузнецова: сижу и жду окончания ковида, мечтаю жить без маски и страха

Светлана Кузнецова: сижу и жду окончания ковида, мечтаю жить без маски и страха
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала пост в «инстаграме», посвящённый пандемии коронавируса.

«Сижу и жду окончания ковида, мечтаю жить без маски и страха», — написала Кузнецова.

Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой

Сегодня, 28 сентября, Светлана, посеянная под 28-м номером, сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Поединок поставлен вторым запуском на 13-м корте после игры американок Катрин Беллис и Бернарды Перы и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кузнецова в 2009 году стала победительницей «Ролан Гаррос».

Гантухова: победительница матча Кузнецова — Павлюченкова может далеко пройти на «РГ»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020