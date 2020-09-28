Гантухова: победительница матча Кузнецова — Павлюченкова может далеко пройти на «РГ»

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, призналась, что на старте Открытого чемпионата Франции её очень интересует матч с участием россиянок — Светланы Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой.

«Я с нетерпением жду матча Светланы Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой. Это игра девушек из моего поколения. Мне очень приятно, что Света до сих пор хорошо играет. Это один из тех матчей, победительница которого может затем пройти далеко. Они обе очень сильные теннисистки. Я встречалась с ними пару раз и знаю, как нелегко их обыграть», — приводит слова Гантуховой официальный сайт тура.

В 2009 году Кузнецова стала чемпионкой «Ролан Гаррос».