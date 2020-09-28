Даниэль Эванс: такие мячи, как на «Ролан Гаррос», вы бы не дали пожевать своей собаке

Британский теннисист Даниэль Эванс выразил недовольство мячами, которые используются на нынешнем Открытом чемпионате Франции. В матче первого круга он проиграл японцу Кею Нисикори со счётом 6:1, 1:6, 6:7 (3:7), 6:1, 4:6.

«Некоторые из мячей, которыми мы играли, вы бы не дали пожевать своей собаке. Это просто брутально. Было так холодно. Думаю, мячи стали самой большой проблемой. Может быть, организаторы немного ошиблись с мячами. Сложно направить эти мячи хоть куда-то. В сентябре и октябре они слишком тяжёлые», — приводит слова Эванса Tennis 365.

Следующим соперником Нисикори будет итальянец Стефано Травалья. Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. Турнир в Париже завершится 12 октября.