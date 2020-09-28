Симона Халеп рассказала, что за карьеру провела один идеальный матч

Румынская теннисистка Симона Халеп, обыгравшая в первом круге Открытого чемпионата Франции испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:0, после игры призналась, что в своей карьере однажды провела идеальный матч.

«Да, я провела один идеальный матч. Можно о нём рассказать? Это был финал Уимблдона. Думаю, он получился идеальным. Я пыталась анализировать и понять, что делала не так в той встрече, но ничего не нашла. Это был идеальный поединок», — приводит слова Халеп журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

В финале Уимблдона 2019 года Симона уверенно победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Халеп, посеянная под первым номером, сыграет с соотечественницей Ириной Бегу.