Доминик Тим: никто не сравнится с Федерером
Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, что швейцарец Роджер Федерер поздравил его с победой на Открытом чемпионате США 2020 года. Для Тима это первый титул на турнирах «Большого шлема». Федерер за карьеру выиграл 20 титулов на мэйджорах. У его ближайших преследователей — испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича — 19 и 17 трофеев соответственно.
«Роджер поздравил меня с победой на US Open. Я пообещал ему сделать всё, чтобы он остался на первом месте по титулам. Никто не сравнится с Роджером. Он единственный в своём роде. Он гораздо более эстетичный и элегантный игрок, чем я», — приводит слова Тима Blick.
Доминик стартует на Открытом чемпионате Франции матчем с хорватом Марином Чиличем. Федерер досрочно завершил сезон.
Тим включил себя и Медведева в число претендентов на титул чемпиона «Ролан Гаррос»
- 28 сентября 2020
-
15:13
-
14:15
-
13:31
-
12:30
-
11:39
-
10:52
-
10:22
-
09:55
-
09:28
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:16
-
08:11
-
00:58
-
00:46
- 27 сентября 2020
-
23:25
-
23:12
-
22:07
-
21:21
-
20:47
-
19:59
-
19:07
-
18:01
-
17:45
-
17:34
-
17:01
-
17:01
-
15:49
-
15:37
-
14:38
-
14:22
-
14:03
-
13:47
Партнерский контент