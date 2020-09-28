Доминик Тим: никто не сравнится с Федерером

Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, что швейцарец Роджер Федерер поздравил его с победой на Открытом чемпионате США 2020 года. Для Тима это первый титул на турнирах «Большого шлема». Федерер за карьеру выиграл 20 титулов на мэйджорах. У его ближайших преследователей — испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича — 19 и 17 трофеев соответственно.

«Роджер поздравил меня с победой на US Open. Я пообещал ему сделать всё, чтобы он остался на первом месте по титулам. Никто не сравнится с Роджером. Он единственный в своём роде. Он гораздо более эстетичный и элегантный игрок, чем я», — приводит слова Тима Blick.

Доминик стартует на Открытом чемпионате Франции матчем с хорватом Марином Чиличем. Федерер досрочно завершил сезон.