С. Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Пиронковой во втором круге «Ролан Гаррос»

Американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой во втором круге Открытого чемпионата Франции.

«Она играет хорошо, но я тоже. Я готова сыграть с ней, а она будет готова ко встрече со мной. Будет длинный матч, мы будем долго разыгрывать мячи. Я буду готова», — приводит слова Серены пресс-служба WTA.

Недавно теннисистки встречались в четвертьфинальном матче US Open. Тогда Пиронкова уступила Уильямс со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.