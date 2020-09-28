С. Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Пиронковой во втором круге «Ролан Гаррос»
Американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой во втором круге Открытого чемпионата Франции.
«Она играет хорошо, но я тоже. Я готова сыграть с ней, а она будет готова ко встрече со мной. Будет длинный матч, мы будем долго разыгрывать мячи. Я буду готова», — приводит слова Серены пресс-служба WTA.
Недавно теннисистки встречались в четвертьфинальном матче US Open. Тогда Пиронкова уступила Уильямс со счётом 6:4, 3:6, 2:6.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
Серена Уильямс обыграла соотечественницу Кристи Анн в первом круге «Ролан Гаррос»
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