«Пища для души». Новак Джокович выложил фото из Парижа на фоне Эйфелевой башни
Первая ракетка мира Новак Джокович на своей странице в «Твиттере» поделился фотографиями из Парижа, где в данный момент проходит Открытый чемпионат Франции.
«Какой вид вам нравится больше? Рад, что спустя четыре дня наконец-то могу увидеть солнце. Пища для души», — написал Джокович.
Посмотреть фотографии можно на странице Новака Джоковича в "Твиттере".
Сегодня, 29 сентября, в первом круге соревнований Джоковичу предстоит встреча с представителем Швеции Микаэлем Имером.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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