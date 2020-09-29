«Пища для души». Новак Джокович выложил фото из Парижа на фоне Эйфелевой башни

Первая ракетка мира Новак Джокович на своей странице в «Твиттере» поделился фотографиями из Парижа, где в данный момент проходит Открытый чемпионат Франции.

«Какой вид вам нравится больше? Рад, что спустя четыре дня наконец-то могу увидеть солнце. Пища для души», — написал Джокович.

Посмотреть фотографии можно на странице Новака Джоковича в "Твиттере".

Сегодня, 29 сентября, в первом круге соревнований Джоковичу предстоит встреча с представителем Швеции Микаэлем Имером.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.